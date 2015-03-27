За добу в зоні АТО поранено одного військового – штаб

13:20, 27 березня 2015
Війна
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За добу в зоні антитерористичної операції на сході України отримав поранення один український військовий.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

За його словами, в зоні АТО на сході України за минулу добу не загинув жоден український військовий, один боєць зазнав поранень.

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Як повідомляв УНІАН, з 20 години вечора 26 березня до 8 години ранку 27 березня зафіксовано вісім обстрілів сил АТО.

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