За добу в зоні АТО поранено одного військового – штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

За його словами, в зоні АТО на сході України за минулу добу не загинув жоден український військовий, один боєць зазнав поранень.

Читайте такожВ Станиці Луганській зафіксовані перестрілки між бойовиками і силами АТО

Як повідомляв УНІАН, з 20 години вечора 26 березня до 8 години ранку 27 березня зафіксовано вісім обстрілів сил АТО.