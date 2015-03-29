Поранений Герой України проходить реабілітацію у США (відеорепортаж)

До Вашингтона полковник Ігор Гордійчук разом із дружиною Тетяною приїхали на початку лютого цього року, повідомляє Голос Америки.

Попри тяжке поранення полковник мужньо витримав десятигодинну подорож літаком до столиці США, і одразу ж через день після приїзду приступив до реабілітації.

«Загалом я відчуваю себе сильніше. Я фізично можу займатися вже декілька годин поспіль», - ділиться відчуттями військовий, який отримав важке поранення потилиці осколком снаряда "Граду" під час відступу з Савур-Могили.

Читайте також12 діб героїчної оборони висоти 277Тяжко пораненого Гордійчука противники залишили помирати на літній спеці з розрахунку, що жити йому залишилося лічені години. Дружина полковника Тетяна каже, що сильнішим за смерть став саме характер її чоловіка.

"Працювати з ним суцільна насолода. З першого дня він дуже саркастичний і багато зі мною жартує. Він жартує не зважаючи на свій стан і водночас, залишається дуже цілеспрямованим. Він хоче пройти реабілітацію, щоб із новими силами повернутися в Україну і допомагати своїм людям. Мені навіть не треба доводиться його мотивувати. Радше доводиться навіть зупиняти, щоб він не перепрацьовував", - говорить фізіотерапевт центру Джесіка Гудін.

Гордійчук вже написав заяву з проханням повернути його після реабілітації на службу. Каже, усвідомлює, що воювати так як раніше може й не вдасться. Але йому точно є що розповісти майбутнім українським офіцерам.

Наприкінці минулого року, президент України Петро Порошенко особисто нагородив Ігоря Гордійчука зіркою Героя України. Лікування у США він проходить на прохання уряду України.