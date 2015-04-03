Захарченко пообіцяв визнати всіх жителів захоплених "ДНР" районів учасниками бойових дій
00:13, 03 квітня 2015Війна
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Голова бойовиків "ДНР" Захарченко пообіцяв прийняти відповідний закон "завтра".
REUTERS
Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.
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Раніше УНІАН повідомляв, що лідери бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" незадоволені поправками в закон про Донбас і відмовляються від будь-яких компромісів з українською владою, поки зміни в закон не буде скасовано.
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