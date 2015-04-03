Захарченко пообіцяв визнати всіх жителів захоплених "ДНР" районів учасниками бойових дій

00:13, 03 квітня 2015
Війна
0 0

Голова бойовиків "ДНР" Захарченко пообіцяв прийняти відповідний закон "завтра".

REUTERS

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Читайте такожУ "ЛНР" слідом за "ДНР" вирішили роззброїти бойовиків, які не вступили у "народну міліцію"

Раніше УНІАН повідомляв, що лідери бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" незадоволені поправками в закон про Донбас і відмовляються від будь-яких компромісів з українською владою, поки зміни в закон не буде скасовано.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter