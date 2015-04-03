Захарченко пообіцяв визнати всіх жителів захоплених "ДНР" районів учасниками бойових дій

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

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Раніше УНІАН повідомляв, що лідери бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" незадоволені поправками в закон про Донбас і відмовляються від будь-яких компромісів з українською владою, поки зміни в закон не буде скасовано.