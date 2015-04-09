ОБСЄ підтримує введення миротворців на Донбас – Адміністрація президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник із посиланням на заяву президента Парламентської асамблеї ОБСЄ Ілки Канерви.

«Україна зразково виконує Мінські домовленості. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у своєму останньому звіті підтвердила, що Україна відвела все важке озброєння на відстані, передбачені Мінськими домовленостями», - зазначив він.

«Водночас бойовики чинять систематичні перепони в роботі міжнародної місії. Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Ілка Канерва вимагає припинити тиск і залякування спостерігачів місії ОБСЄ на сході України, які регулярно трапляються з боку бойовиків. За його словами, погрози та стрілянину в бік місії більше терпіти не можна, й ОБСЄ підтримує направлення миротворців на Донбас», - додав Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що бойовики «ДНР» відкривали вогонь у бік спостерігачів місії.

7 квітня під час поїздки автошляхом Е58 місію зупинили бойовики, які на деякий час заблокували рух дорогою у північній частині Широкиного (територія, підконтрольна "ДНР").

Причому щойно спостерігачі місії наблизилися до блокпосту бойовиків пішки, у бік одного із представників патруля ОБСЄ відразу ж були спрямовані попереджувальні постріли з важкого кулемета та автоматичної гвинтівки, які вдарили, відповідно, з лівого і правого боків від представника місії.

Спостерігачі продовжили рух, щоб встановити контакт із представником "ДНР" для отримання дозволу на проїзд. Після розмови та обшуку місію пропустили.