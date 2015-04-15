Представники України, Росії та ОБСЄ обговорили питання демілітаризації Широкиного - прес-центр АТО

Про це на сторінці в Facebook повідомив прес-центр АТО.

"Представники української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) здійснили робочу поїздку в одну з найбільш гарячих точок Донецької області - населений пункт Широкине. Спільно з інспекційною групою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та представниками російської частини СЦКК офіцери відвідали територію, яка останнім часом найбільш інтенсивно піддавалася обстрілу. Вивчення ситуації на місці дозволило визначити практичні кроки, спрямовані на безумовне дотримання сторонами режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що учасники поїздки вивчили стан відводу важкого озброєння, обговорили питання розмінування територій поблизу населених районів, проведення інспекцій СММ ОБСЄ та ін.

"Після робочої поїздки сторони обговорили пропозицію про демілітаризацію Широкиного і прилеглих районів, підготовлену заступником голови СММ ОБСЄ Олександром Хугом", - підкреслили в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, ОБСЄ закликала сторони до припинення вогню в районі Маріуполя і Широкиного, де в минулі вихідні відбулася ескалація конфлікту.