ОБСЄ закликала припинити вогонь в районі Широкиного

Про це сказав на брифінгу заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, повідомляє РИА Новости.

"Мій візит до Маріуполя і Широкиного хочу використати для того, щоб ще раз закликати сторони до подальшого відведення сил з цього населеного пункту... Я прибув в Широкиного, щоб сприяти цьому процесу в світлі недавнього погіршення і ескалації військових дій", - сказав Хуг на брифінгу.

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За його словами, він залишив Широкине "перед великодніми вихідними в надії, що перемир'я протримається, але цього не сталося".

Як повідомляв УНІАН, раніше ОБСЄ зафіксувала бої біля Донецька і Широкиного.