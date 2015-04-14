ОБСЄ закликала припинити вогонь в районі Широкиного
18:52, 14 квітня 2015Війна
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ закликає сторони до припинення вогню в районі Маріуполя і Широкиного, де в минулі вихідні відбулася ескалація конфлікту.
REUTERS
Про це сказав на брифінгу заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, повідомляє РИА Новости.
"Мій візит до Маріуполя і Широкиного хочу використати для того, щоб ще раз закликати сторони до подальшого відведення сил з цього населеного пункту... Я прибув в Широкиного, щоб сприяти цьому процесу в світлі недавнього погіршення і ескалації військових дій", - сказав Хуг на брифінгу.
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За його словами, він залишив Широкине "перед великодніми вихідними в надії, що перемир'я протримається, але цього не сталося".
Як повідомляв УНІАН, раніше ОБСЄ зафіксувала бої біля Донецька і Широкиного.
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