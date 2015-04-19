Бойовики обстріляли блокпости прикордонників "Золоте" та "Майорське"

Бойовики вчора обстріляли блокпости прикордонників ”Золоте” та ”Майорське” на Донеччині .

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

”Учора зі стрілецької зброї був обстріляний блокпост «Золоте», а також відбувся мінометний обстріл блокпосту «Майорське», на якому несуть службу прикордонники та військовослужбовці ЗСУ. Ніхто з українських військових не постраждав”, - зазначили у ДПСУ.

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У прикордонслужбі також повідомили, що протягом доби на ділянках відповідальності прикордонних підрозділів зафіксовано 4 безпілотники.

Водночас у ДПСУ зазначили, що вздовж лінії розмежування прикордонними нарядами протягом доби затримано 18 транспортних засобів з вантажами. Автомобілі перевозили вантажі без належних документів та намагались об’їхати контрольні пости. За даними випадкам поінформовано працівників фіскальної служби для прийняття правового рішення.