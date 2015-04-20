На Луганщині терористи замінували автомобільний міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом (фото)

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, до місця події було направлено піротехнічну групу.

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«Після приїзду піротехнічної групи на місце їх зустріли військовослужбовці та пояснили, що знайшли вибуховий пристрій на мосту м. Лисичанськ через р. Біленька», - сказано в повідомленні.

Причому зазначається, що «у супроводі військовослужбовців піротехнічна група прибула до місця і візуально встановила наявність спеціального вибухового пристрою». Піротехніки відразу почали роботи з розмінування.

Військовослужбовці організували перекриття руху через міст та забезпечили недопущення сторонніх осіб. Під час проведення робіт було виявлено та вилучено велику кількість елементів вибухонебезпечних пристроїв, таких, як тротилові шашки по 0,4 кг – 124 штуки, амонітові шашки по 0,2 кг – 120 штук, електричні детонатори – 5 штук.

Усі вказані елементи вибухонебезпечних пристроїв було опечатано та передано до МВС.

Раніше у прес-центрі АТО повідомили, що бойовики замінували 250 га Донецької області.