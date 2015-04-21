Для армії цьогоріч закуплять 1,7 мільйона ракет і боєприпасів
Міністерство оборони цього року закупить 1,7 млн одиниць ракет і боєприпасів і близько 9,5 тис. одиниць зброї та військової техніки.
Про це повідомила речник Міноборони Вікторія Кушнір. "Впродовж 2015 року заплановано закупити стрілецьку зброю, тепловізори та інші види військової техніки загальною кількістю близько 9,5 тис. одиниць", - зазначила вона.
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Наразі Міноборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ проводить заходи щодо закупівлі сучасних зразків озброєння та техніки, як вітчизняного, так і закордонного виробництва.
Також Вікторія Кушнір сказала, що за останній тиждень ремонтними підрозділами ЗСУ відремонтовано 248 одиниць озброєння та військової техніки, а з початку проведення АТО відновлено 22,5 тис. одиниць озброєння та техніки, з яких 213 одиниць - літаки, вертольоти, безпілотники.
На держпідприємствах модернізовано 39 одиниць військової техніки. Серед них - 4 літаки СУ-25М1, 11 танків Т-64БМ "Булат" та 8 бронетранспортерів БТР-4Е.