Для армії цьогоріч закуплять 1,7 мільйона ракет і боєприпасів

Про це повідомила речник Міноборони Вікторія Кушнір. "Впродовж 2015 року заплановано закупити стрілецьку зброю, тепловізори та інші види військової техніки загальною кількістю близько 9,5 тис. одиниць", - зазначила вона.

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Наразі Міноборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ проводить заходи щодо закупівлі сучасних зразків озброєння та техніки, як вітчизняного, так і закордонного виробництва.

Також Вікторія Кушнір сказала, що за останній тиждень ремонтними підрозділами ЗСУ відремонтовано 248 одиниць озброєння та військової техніки, а з початку проведення АТО відновлено 22,5 тис. одиниць озброєння та техніки, з яких 213 одиниць - літаки, вертольоти, безпілотники.

На держпідприємствах модернізовано 39 одиниць військової техніки. Серед них - 4 літаки СУ-25М1, 11 танків Т-64БМ "Булат" та 8 бронетранспортерів БТР-4Е.