В зоні АТО протистояння зафіксовано в Широкиному, біля аеропорту і Щастя

Про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко. "Наші військовослужбовці тримають периметр по всій лінії розмежування і готові до будь-яких підступів ворога", - зазначив він.

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За словами Андрія Лисенка, точками найбільш запеклого протистояння в зоні АТО за минулу добу на Маріупольському напрямку було Широкине; на Донецькому напрямку - район донецького аеропорту, передмістя Горлівки, зокрема населені пункти Майорск і Ленінське; на Луганському напрямку - місто Щастя і селище Сизе Станично-Луганського району.

"Там, до речі, вчора відбулося тривале бойове зіткнення наших військових з бойовиками із застосуванням стрілецької зброї. Щільним вогнем наші бійці змусили ворога відступити", - заявив Андрій Лисенко.