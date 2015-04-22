Бойовики обстріляли позиції сил АТО з зеніток і САУ - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначається, російсько-терористичні війська 20 разів порушили режим тиші вздовж лінії розмежування, у тому числі 8 разів застосовували міномети калібром 120 міліметрів. Крім того, о 23.05 бандити відкрили мінометний вогонь по населеному пункту Ленінське Дзержинського району Донецької області.

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"На Донеччині незаконні збройні формування тричі обстрілювали із мінометів калібру 120 міліметрів позиції сил АТО неподалік населеного пункту Піски, двічі – поблизу селища Ленінське, а також в районі населених пунктів Авдіївка, Широкине і Новгородське. Неподалік селищ Опитне і Перше травня злочинці вели вогонь по наших опорних пунктах із зенітної установки і самохідної артилерійської установки", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-центру, на Луганщині ворог із автоматичного гранатомета обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Щастя, а із стрілецької зброї – неподалік міста Золоте.

Згідно з повідомленням, у зазначений період українські підрозділи 5 разів фіксували безпілотники противника – переважно у небі Донецької області.