Бойовики обстріляли ТЕС у Щасті

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора ввечері бойовики обстріляли Щастя з автоматичних гранатометів. Вогонь вівся з боку Веселої Гори (окупованого так званою "ЛНР" села, прилеглого до Щастя) в бік теплоелектростанції. Руйнувань у результаті обстрілу немає, ніхто з мирних жителів і військовослужбовців не постраждав.

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Крім Щастя локальні бойові сутички (стрілянина з автоматичної зброї і гранатометів) сталися у Станично-Луганському районі: в селах Нижнє, Тепле і Артема, а також в околицях Катеринівки в Попаснянському районі. Житловий сектор залишився поза зоною ураження, інформація про потерпілих у результаті бойових дій не надходила.

В інших гарячих точках області дотримувався режим тиші. Вперше за тривалий період часу ніч пройшла спокійно в Троїцькому (Попаснянський район біля Дебальцевого), Кримському (Новоайдарський район поблизу автодороги "Бахмутка") і Новотошківці (неподалік від 29-го блокпоста).