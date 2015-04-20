У Щасті затримали псевдоайдарівця з Чечні, який займався розбоєм - Москаль

Про це на своєму сайті повідомляє у понеділок голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль.

Як зазначається, в грудні минулого року група озброєних злочинців у камуфляжі, назвавшись контррозвідкою батальйону "Айдар", скоїла розбійний напад на православний храм у Трьохізбенці Новоайдарського району.

"Під виглядом перевірки настоятеля храму на причетність до коригування вогню на користь бойовиків, злочинці забрали 50 тисяч гривень церковних грошей, відеокамеру та мобільні телефони", - йдеться в повідомленні.

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За даними Москаля, згодом з’ясувалось, що керував злочинцями громадянин Росії, зареєстрований у Чеченській республіці, Руслан Арсаєв.

"Він не числиться в "Айдарі" офіційно (та й ніякої контррозвідки в цьому підрозділі немає), однак носив його нашивки, створив разом зі спільниками організоване злочинне угруповання, так звану "групу чорних" і скоював злочини не тільки на Луганщині, але і в інших областях України", - уточнює пресс-служба.

За словами Москаля, Арсаєв брав безпосередню участь у псевдополітичних акціях у Києві, наприклад, пікетував Міноборони та Генпрокуратуру в кінці січня цього року. У Хмельницькій області "групу чорних" після одного зі злочинів затримали, однак суд відпустив злочинців на волю під заставу в 70 тисяч гривень.

Днями одну з частин "групи чорних" (4 громадян України, уродженців різних областей, а також Арсаєва) затримали на в’їзді в Щастя: злочинці їхали на камуфльованому мікроавтобусі з надписом "в/ч 0624" (колишнє позначення батальйону "Айдар") замість номерних знаків .

У зловмисників вилучили три незареєстрованих автомати Калашникова, купу патронів, кілька гранат та мисливську помпову рушницю, викрадену під час розбою в лютому цього року в Новоайдарському районі.

Так, протягом кількох місяців псевдовійськові безперешкодно пересувалися з купою зброї по всій Україні на мікроавтобусі з номерами неіснуючої військової частини, скоювали розбої, брали участь у замовних політичних акціях, а після затримання в Хмельницькому навіть були відпущені на свободу.

Одну з частин "групи чорних" разом із ватажком затримали тільки в Щасті, оскільки правоохоронці, маючи оперативну інформацію, вже чекали злочинців на блокпосту. Зараз із затриманими працюють силовики.