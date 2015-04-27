Бойовики 27 разів обстріляли позиції українських військ – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

За даними штабу, бойовики продовжують застосовувати міномети калібру 120 міліметрів і артилерію калібру 122 міліметри, чим грубо порушують Мінські домовленості.

Так, мінометному вогню були піддані позиції українських військових неподалік населених пунктів Невельське, Широкине, Авдіївка, Опитне, Піски та Сокільники, а вогню із 122-х міліметрових гармат – поблизу Авдіївки та Опитного.

Також в ході збройних провокацій неподалік населених пунктів Лозове, Авдіївка, Опитне, Невельське, Чермалик та Широкине ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри, танк, зенітну установку, автоматичні гранатомети, протитанкові керовані ракети, стрілецьку і снайперську зброю, підкреслюється в повідомленні.

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На Луганщині бойовики тричі відкривали вогонь із автоматичних гранатометів по опорному пункту сил АТО неподалік Сокільників.

Також терористи з 14.00 до 14.30 та з 15.50 до 16.20 вели вогонь по населеному пункту Чермалик Волноваського району Донецької області із мінометів калібру 82 міліметри.

Крім того, за даними прес-центру, на Донеччині, переважно неподалік Маріуполя, українські підрозділи зафіксували 8 прольотів безпілотників противника.