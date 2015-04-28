Комбат заявляє про підготовку наступу з боку бойовиків: "Бронетехніка в обороні не потрібна"
16:00, 28 квітня 2015Війна
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Командир полку "Азов" Андрій Білецький розповів, що інформація, яку надає розвідка про дії ворога, стає більш тривожною.
REUTERS
"Хочу сказати, що за останні кілька тижнів, ті розвіддані, якими я володію, роблять ситуацію більш тривожною. Якщо кілька тижнів тому я не бачив серйозних приготувань до наступу, то зараз у районі Новоазовська зібрана величезна кількість російської бронетехніки", - розповідає Білецький ТСН.
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Командир наголошує, що такі приготування бойовиків свідчать, що готується прорив.
"Як відомо бронетехніка в обороні не потрібна, бронетехніка – це засіб прориву. Її і справді почали наганяти, її і справді багато, велика кількість інструкторів, офіцерів… Безперечні ознаки підготовки наступу є", - зазначив комбат.
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