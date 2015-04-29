За добу в зоні АТО не загинув жоден військовий
15:21, 29 квітня 2015Війна
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За минулу добу в зоні АТО не загинув жоден український військовослужбовець.
За добу поранено троє військових / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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За його словами, троє військовослужбовців були поранені.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні відновили обстріл в Широкиного. В 03:00 бойовики відкрили вогонь з міномета 120 мм. В 04:00 обстріл в Широкиному відновився із застосуванням стрілецької зброї.
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