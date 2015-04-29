За добу в зоні АТО не загинув жоден військовий

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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За його словами, троє військовослужбовців були поранені.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відновили обстріл в Широкиного. В 03:00 бойовики відкрили вогонь з міномета 120 мм. В 04:00 обстріл в Широкиному відновився із застосуванням стрілецької зброї.