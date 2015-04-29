Чермалик став новою гарячою точкою в зоні АТО

Два обстріли проводилися із застосуванням 120 мм мінометів. Три обстріли з ПТУРів, гранатометів та іншої стрілецької зброї, повідомив прес-офіцер сектору "М" Дмитро Горбунов, передає сайт 0629.

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Постраждалих серед особового складу Збройних сил України та Нацгвардії немає. За інформацією МВС в Чермалику загинув 1 мирний житель.

За день зафіксований проліт 13 безпілотників бойовиків.

За повідомленням керівника групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука "в районі Чермалика група бойовиків (ДРГ у складі 10 осіб) намагалася потай зайняти вогневу позицію на фланзі українського опорного пункту для здійснення короткого вогневого нальоту з близької дистанції з подальшим відходом. Переміщення бойовиків було вчасно розкрито, по виявленій ДРГ був нанесений короткий вогневий удар з гранатометів і великокаліберних кулеметів. ДРГ бойовиків відступила".

За повідомленням прес-офіцера сектора "М" Дмитра Горбунова сьогодні відновилиобстріл в Широкиного. В 03:00 бойовики відкрили вогонь з міномета 120 мм. В 04:00 обстріл в Широкиному відновився із застосуванням стрілецької зброї.

Постраждалих серед особового складу Збройних сил і Нацгвардії немає.