За добу в зоні АТО загинув 1 український військовий
12:59, 28 квітня 2015Війна
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14 українських військових отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.
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За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України внаслідок активних бойових дій один український військовий загинув, 14 отримали поранення.
Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що за добу на Донбасі загинув один військовий, ще троє поранені.
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