За добу на Донбасі загинув один військовий, четверо - поранені
13:05, 30 квітня 2015Війна
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За добу в зоні АТО загинув один український військовий, четверо отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
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За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України загинув один український військовий, четверо були поранені.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО не загинув жоден військовий, троє військовослужбовців були поранені.
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