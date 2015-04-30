За добу на Донбасі загинув один військовий, четверо - поранені

Про це повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

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За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України загинув один український військовий, четверо були поранені.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО не загинув жоден військовий, троє військовослужбовців були поранені.