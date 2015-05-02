У Горлівці терористи взяли у полон цивільного і вивезли до Росії – волонтер

Про таку схему в ефірі "5 каналу" повідомив журналіст і волонтер Віктор Майстренко, зауваживши, що таке трапляється не вперше.

За його словами, "до рук терористів потрапляють люди з проукраїнською позицією. Полюють і на волонтерів".

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"Вже вивезено до Росії велику кількість, навіть із цивільних. З останніх, приклад був, вивезли взяли в Горлівці людину, вивезли до Росії, зараз знаходиться в Тихорєцькому СІЗО - це в краснодарському краї. Звинуватили у незаконному перетині кордону. В останній час є така тенденція, що здають волонтерів і сепаратисти беруть їх полон", - повідомив Майстренко.

Як повідомлялося, у полоні бойовиків залишаються щонайменше 300 українців, 60 з них – цивільні, сказав переговірник Центру сприяння звільненню заручників при СБУ Юрій Тандіт.