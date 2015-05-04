За добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, 5 отримали поранення

За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні АТО загинули 2 українських військовослужбовців, 5 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій 2 українських військовослужбовців загинули, 5 зазнали поранень. Частина цих втрат пов’язана з інцидентом, що стався поблизу селища Катеринівка Попаснянського району. Там українська бойова розвідувально-дозорна машина наїхала на міну. В результаті двоє українських військовослужбовців загинули, а також троє зазнали тілесних ушкоджень», - сказав речник.

За його інформацією, усіх поранених госпіталізовано.