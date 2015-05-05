Злітно-посадкову смугу Донецького аеропорту можна відновити - Пашинський

Злітно-посадкова смуга Донецького летовища придатна до відновлення, отож аеропорт і досі перебуває під пильним наглядом українських сил.

Про це голова парламентського комітету з питань Нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський заявив в ефірі "5 каналу".

"Чи можуть там приземлятися літаки і чи нам це не шкодить? Скоріше за все, після проведення капітального ремонту цю смугу можна відновити", - зазначив голова комітету ВР із питань Національної безпеки і оборони.

Читайте такожБезпілотник зняв Донецький аеропорт: злітна смуга вціліла (відео)

Утім, на його думку, зараз, після захоплення кордону, аеропорт не має військово-стратегічного значення.

"Стратегічне значення Донецького аеропорту було в той період, коли ми ще тримали кордон. Я пам’ятаю ту логіку нашу, тому що ми боялися, що туди приземляться військові літаки Росії Іл-76, їм там треба злітно-посадкова смуга. Після того, як кордон був захоплений - з точки зору перекидання військ - Донецький аеропорт не має ніякого військово-стратегічного значення", - додав він.

Нагадаємо, напередодні в соціальних мережах поширилося відео, зняте з безпілотника. На записі можна побачити, що будівлі летовища вщент зруйновані, а от на самій смузі значних пошкоджень немає.