Звільнені з полону "кіборги" впевнені, що Донецький аеропорт "злили" бойовикам згори

Деякі з останніх не приховують свого російського громадянства та кримінального минулого, йдеться в сюжеті ТСН.

"Помилився країною", - пояснив росіянин свою присутність зі зброєю в руках на Донбасі.

Були серед затриманих і місцеві. Поводилися значно зухваліше, журналістам показували непристойні жести.

Українські ж бійці були виснажені полоном і пораненнями. Їх перевезли спершу до лікарні Краматорська, а вже звідти – до Києва.

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Хлопці розповіли, що постраждали здебільшого внаслідок прямої танкової атаки бойовиків. Снарядами зруйнувало перекриття, котрі обвалилися на захисників терміналу.

"Хочу, щоб люди, які нас кинули, були покарані. А як це називається? Нам так мало було потрібно – два танка і дві БМП. І ми б не тільки могли тримати, ми б могли назад відбивати термінал", - обурений боєць тим, що сталося при обороні донецького летовища.