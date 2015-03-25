На Дніпропетровщині терористи підірвали колію під час руху поїзда з вугіллям

У прес-службі Придніпровської залізниці УНІАН повідомили, що вибух на магістралі стався сьогодні, 25 березня, о 12:40.

«Внаслідок підриву сталося незначне пошкодження колії, а також схід візком одного з вагонів поїзда. Постраждалих немає. На місці інциденту працюють сапери і правоохоронці», - повідомили в прес-службі.

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У прес-службі також додали, що наразі рух на цій ділянці не здійснюється на обох коліях, а після того як сапери підтвердять факт відсутності загрози, рух поїздів в обох напрямках буде відкрито парною колією.

Ремонт пошкодженої залізничної ділянки виконуватимуть працівники колійного господарства Донецької залізниці.

Станом на 18 березня, за оцінками «Укрзалізниці», в зоні АТО підлягають відновленню 1583 об'єкти залізничної інфраструктури на суму близько 810 млн грн.

Пасажирське і вантажне залізничне сполучення на сході України на сьогодні здійснюється тільки на підконтрольних українським військовослужбовцям територіях, оскільки «Укрзалізниця» не гарантує безпеки пасажирів і збереження вантажів, що перевозяться, на тимчасово окупованих терористами територіях у цьому регіоні.