Під Катеринівкою триває бій - Москаль

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

«Сьогодні в другій половині дня біля Катеринівки та Стахановця, що на самій лінії розмежування, спалахнув бій між терористами й українськими військовими. Спочатку бойовики з боку окупованих Первомайська та Стаханова обстріляли наші позиції з мінометів і гармат, затим відбулося ближнє бойове зіткнення», - йдеться в повідомленні. Наголошується, що за попередніми даними, загинули четверо українських військових, ще двоє поранених, один з них тяжко.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, 4 - поранені«Перестрілки тривають і зараз (станом на 19.20), зв’язок із районом бойових дій дуже ускладнений. Деталі та наслідки вогневого зіткнення з’ясовуються…», - зазначає прес-служба.

Раніше повідомлялося, що в районі Катеринівки Луганської області внаслідок обстрілу та підриву на фугасі загинули шестеро українських військових.