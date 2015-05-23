Волонтери відремонтували й передали військовим літак АН-26

Українські волонтери відремонтували і передали військовим льотчикам літак АН-26, який 12 років пролежав у розібраному стані на складі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Упродовж 6 місяців на ремонт зібрали близько 1 млн грн. На ці гроші закупили все необхідне обладнання», - сказав Лисенко, і зазначив, що це не перший літак, який українські волонтери відновили для наших авіаторів.

За його словами, літак АН-26 виконуватиме важливу і благородну місію – транспортування поранених воїнів із зони проведення АТО.