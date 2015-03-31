Українські волонтери налагодили новий тип матеріального та медичного забезпечення військових - Порошенко

Президент України Петро Порошенко переконаний, що волонтери в Україні налагодили новий тип речового, харчового і медичного забезпечення військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі із активом області у Чернігівській облдержадміністрації.

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За словами Порошенка, 80% українців приєдналися через волонтерство до допомоги армії: "хтось перерахував кошти через мобільний, а хтось кинув все, щоб бути разом із тими, хто захищає свою землю". Президент також зазначив, що найбільш корупційні ділянки роботи у Міністерстві оборони України "убезпечують" саме волонтери.

"Українські волонтери налагодили новий тип речового, харчового і медичного забезпечення військових. І ціни на 30% нижчі, якщо купують волонтери, і терміни удвічі скорочуються, і якість інша", - зазначив Порошенко.

На думку президента, волонтерський рух в Україні є унікальним.