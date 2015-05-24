Бойовики хотіли обміняти "кіборга" Кузьміних на 16 своїх поплічників - волонтер

Бойовики вимагали в обмін на Олега Кузьміних 16 своїх поплічників.

Про це "5 каналу" розповів координатор групи звільнення полонених "Патріот" - Олег Котенко. За його словами, переговори щодо звільнення комбата 81-ї бригади тривали усі 124 дні полону.

Нагадаємо, учора, 22 травня, стало відомо, що з полону терористів звільнили Олега Кузьміних, командира 90-го батальйону 81-ї бригади. Командир "кіборгів" був серед тих українських вояків, над котрим знущалися бойовики перед телекамерами.

Також відзначимо, що сьогодні Президент України Петро Порошенко нагородив Олега Кузьміних орденом "За мужність". Порошенко подякував командиру "кіборгів" за високий бойовий дух і відвагу. Він також наголосив, що робота з визволення полонених українських бійців триває.