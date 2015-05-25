В бою під Маріуполем загинув військовий, ще двох поранено - батальйон "Донбас"

Про це повідомляє прес-служба батальйону спеціального призначення Національної гвардії "Донбас" у Facebook.

"Вчора весь вечір і півночі точився запеклий бій у Широкиному. Батальйон "Донбас" утримав зайняті позиції ціною життя одного бійця. Ще двох поранено", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що "російські окупанти стріляли з артилерії, мінометів, гранатометів. Наші відбили атаки ворога, знищивши значну кількість техніки противника і його живої сили".

"У результаті вчорашніх боїв поранили бійців з позивними "Скай" і "Окунь". У "Ская" серйозні рани, багато ударів, йому сильно потрощило п'яту, кістку, можлива ампутація стопи. Лікарі роблять все, щоб врятувати ногу. "Окунь" дістав легку контузію, численні рани і забої", - повідомляє прес-служба батальйону.