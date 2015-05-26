У районі Донецького аеропорту прогриміли понад 170 вибухів - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті місії за 25 травня, який опубліковано сьогодні.

Зокрема, місія зазначає, що бойові дії продовжувалися в районі зруйнованого Донецького аеропорту, який знаходиться на підконтрольній бойовикам території.

Спостерігачі підкреслили, що “зафіксували більше 170 вибухів за звітний період”.

Як йдеться у звіті, через обмеження в плані безпеки, спостерігачі місії були неспроможними особисто ознайомитися з ситуацією в районі Широкиного та в Авдіївці.

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Разом з тим, члени місії спілкуючись з представником українських Збройних сил по телефону, повідомляють, що були поінформовані про наслідки обстрілу Авдіївки та проведеного аналізу воронок у 45 місцях, які потрапили під обстріл. Так, місія ОБСЄ повідомляє, що українська сторона, досліджуючи наслідки обстрілу Авдіївського коксохімічного заводу, вказала, що обстріл заводу вівся з окупованої бойовиками “ДНР” Ясинуватої з застосуванням артилерії 122-міліметрового калібру.

Як повідомляв УНІАН, за 24 травня місія ОБСЄ зафіксувала понад 200 вибухів в районі Донецького аеропорту та понад 100 – в районі Широкиного.