Понад 200 вибухів пролунали в районі Донецького аеропорту, понад 100 - поблизу Широкиного

Як йдеться у звіті місії за минулі вихідні, який опубліковано сьогодні, 24 травня ситуація біля Донецького аеропорту погіршилася. Зокрема, спостерігачі повідомляють, що того дня “зафіксували більше 200 вибухів”. Разом з тим зазначається, що в попередній день, 23 травня, в районі аеропорту загалом було зафіксовано 41 вибух.

У неділю, за даними місії, порушення були співставними з веденням вогню з обох сторін (вхідний та вихідний вогонь) із невстановлених видів важкого озброєння на відстані 2-8 км на захід, північний захід, північ та північний схід від місця розташування спостерігачів, а також в районі підконтрольних Україні Пісків, Авдіївки та Опитного, і підконтрольного “ДНР” Спартака. У той же день представники місії ОБСЄ бачили пожежу на Авдіївському коксохімічному заводі.

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Також моніторингова місія наголосила, що 24 травня в районі Широкиного поновилися інтенсивні обстріли із застосуванням крупнокаліберних мінометів. Так, перебуваючи на спостережному пункті на захід від Широкиного, між 11.40 та 12.30 спеціальна моніторингова місія чула більше сотні вибухів, які були співставними з вхідним та вихідним вогнем із зенітних установок та крупнокаліберних кулеметів.

О 12.30 місія впродовж 10 секунд чула вогонь із стрілецької зброї на відстані приблизно 500-800 м від її розташування, йдеться у звіті.