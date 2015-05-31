Журналісти виявили в Ростові підпільний госпіталь для бойовиків із Донбасу

У Росії проходять реабілітацію покалічені бойовики з Донбасу.

Кореспондент The New Times розшукав приватний госпіталь у Ростові, де проходять реабілітацію бойовики, які втратили кінцівки в боях на Донбасі.

Як пише видання, про те, що в Ростові проходять реабілітацію десятки поранених на українських фронтах, чутки ходили давно. Залишалося тільки чекати, коли хтось заговорить. Так воно і вийшло. Мешканці тихого кварталу в історичній частині міста всю зиму спостерігали за підозрілою будівлею, біля якогої постійно паркувалися реанімобілі з українськими номерами і позашляховики. А навесні по околицях стали бродити "похмурі мужики" — хто без ноги, без руки.

Читайте такожБойовики продовжують інтенсивні обстріли поблизу Донецького аеропорту"Будинок не відрізнити від десятків таких же в окрузі: три поверхи червоної цегли, пластикові вікна. Це і є підпільний реабілітаційний центр для постраждалих у бойових діях. В основному сюди доставляють тих, хто втратив кінцівки. І в основному — українців", - повідомляє журналіст.

"На запитання... як узагалі відбувається цей процес — перетворення електрика в бойову одиницю, — відповіді немає. Як у кіно: сидів, дивився по телевізору "фашистів", отямився — на війні", - доходить висновку журналіст після спілкування з одним із покалічених бойовиків.