Лисенко заявив, що в ході бою під Мар’їнкою у полон потрапили двоє військових

13:20, 01 червня 2015
Війна
2668 0

Лисенко зазначив, що проводиться операція зі звільнення полонених.

REUTERS

За минулу добу троє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожПід час бою під Мар'їнкою військовий потрапив у полон до бойовиків, двоє бійців загинули

Він зазначив, що в ході бою під Мар’їнкою двоє українських військовослужбовців потрапили в полон. «Докладаються зусилля з виявлення їхнього місцезнаходження і звільнення», - наголосив Лисенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter