Лисенко заявив, що в ході бою під Мар’їнкою у полон потрапили двоє військових
13:20, 01 червня 2015Війна
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Лисенко зазначив, що проводиться операція зі звільнення полонених.
REUTERS
За минулу добу троє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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Він зазначив, що в ході бою під Мар’їнкою двоє українських військовослужбовців потрапили в полон. «Докладаються зусилля з виявлення їхнього місцезнаходження і звільнення», - наголосив Лисенко.
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