Лисенко заявив, що в ході бою під Мар’їнкою у полон потрапили двоє військових

За минулу добу троє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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Він зазначив, що в ході бою під Мар’їнкою двоє українських військовослужбовців потрапили в полон. «Докладаються зусилля з виявлення їхнього місцезнаходження і звільнення», - наголосив Лисенко.