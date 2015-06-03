Після боїв у Донецьку перестали транслювати телеканали бойовиків

Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на повідомлення донеччан.

Стало відомо, що з ефіру у Ворошиловському районі Донецька зникли телеканали «Новоросія», «Оплот» і «Перший республіканський».

Читайте такожМіліція повідомляє про одного загиблого внаслідок обстрілу Мар’їнки бойовиками

Але в той же час на території міста продовжує вести мовлення місцевий телеканал «ЮНІОН» та російські телеканали.

Нагадаємо, сьогодні бойовики почали масований наступ на українські позиції, найбільшого удару вони завдали в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, розташованих поблизу Донецька. Українські військові наразі відбили наступ.