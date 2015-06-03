Після боїв у Донецьку перестали транслювати телеканали бойовиків
17:19, 03 червня 2015Війна
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У Донецьку почалися проблеми з мовленням місцевих телеканалів, підпорядкованих так званому керівництву бойовиків.
У Донецьку припинили мовлення деякі місцеві телеканали бойовиків / rusbase.vc
Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на повідомлення донеччан.
Стало відомо, що з ефіру у Ворошиловському районі Донецька зникли телеканали «Новоросія», «Оплот» і «Перший республіканський».
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Але в той же час на території міста продовжує вести мовлення місцевий телеканал «ЮНІОН» та російські телеканали.
Нагадаємо, сьогодні бойовики почали масований наступ на українські позиції, найбільшого удару вони завдали в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, розташованих поблизу Донецька. Українські військові наразі відбили наступ.
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