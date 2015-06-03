У Міноборони вважають, що бойовики намагаються спровокувати ЗСУ напередодні саміту G7

Російська Федерація перед самітом "Великої сімки" намагається втягнути Збройні сили України в конфлікт, щоб продемонструвати провину української сторони в порушенні Мінських домовленостей.

Про це сьогодні в ефірі "5 каналу" в ході марафону "Україна понад усе" заявив головний інспектор з гуманітарного та соціального забезпечення головної інспекції Міністерства оборони України Валентин Федічев.

"Швидше всього, те що відбулося під Мар’їнкою, – це спроба втягнути Збройні сили України в ту провокацію, у ту пастку, яку для нас підготували бойовики, щоб показати саме активність українських сил напередодні саміту "Великої сімки" і звинуватити нас", - підкреслив він.

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Утім, за інформацію Федічева, такі плани не увінчалися успіхом, оскільки українські бійці вдало відбили штурм, завдавши відчутної поразки бандитам. З його слів, українцям удалося зберегти всі свої опорні пункти, бойовики ж відступили.

Крім того, Федічев повідомив, що сьогодні у ході наступів бандформувань було поранено 7 українських бійців, жоден боєць АТО не загинув. Однак він зазначив, що це попередні дані. Остаточна інформація, з його слів, повинна з’явитися ввечері або вранці. "Командири в своїм підсумкових донесеннях вкажуть точну цифру. І ми про це будемо знати вже ввечері", - додав Федічев.