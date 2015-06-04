Нардеп: транспортна блокада окупованих районів Донбасу є жорстким шляхом вирішення проблеми
Народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Олексій Гончаренко вважає, що коли влада говорить про блокаду окупованих бойовиками районів Донбасу, мається на увазі, в першу чергу, транспортна блокада, яка буде мати економічні наслідки і являє собою жорсткий шлях вирішення проблеми.
Про це депутат повідомив, коментуючи заяви лідера своєї фракції Юрія Луценка про намір заблокувати території, окуповані терористичними "ДНР" і "ЛНР", передає Апостроф.
"Не можна сказати, що на сході країни сталася значна деескалація конфлікту. Там стріляють, там гинуть наші військові, обстановка залишається напруженою. У такій ситуації необхідно йти по жорсткому шляху. Дивлячись на Донецьку та Луганську область, ми розуміємо, що досвід Луганської області є більш ефективними для врегулювання ситуації", — вважає він.
Читайте такожЛуценко: окуповану частину Донбасу очікує продовольча блокада, українським громадянам варто залишити ці територіїРазом з тим, донецький активіст, волонтер ініціативної групи "Відповідальні громадяни Донбасу" Енріке Менендес виступив проти такого рішення влади, вважаючи, що подібні ініціативи знаходяться на рівні дитячих образ.
"Введення повної блокади у світовій історії застосовувалося неодноразово. Однак це ніколи не призводило до того, щоб мешканці окупованих територій стали краще ставитися до центральної влади. Люди завжди звинувачували зовнішню сторону. На Донбасі відбудеться те ж саме. Ізоляція тільки зменшить надію на повернення регіону до складу України", - попередив він.
Раніше УНІАН повідомляв, що лідер фракції "Блоку Петра Порошенко" Юрій Луценко вважає за необхідне зупинити будь-яке транспортне сполучення з окупованими територіями в Донецькій області.