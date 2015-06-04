ЄС: Бої в Мар’їнці - найбільш серйозне порушення Мінських угод з лютого

Про це заявила речниця високого представника ЄС із зовнішньої і безпекової політики Майя Косьянчич на щоденному брифінгу в Брюсселі, пише Європейська правда.

"Ми стурбовані через бої в Мар'їнці біля Донецька, які є найбільш серйозним порушенням режиму припинення вогню, передбаченого Мінськими угодами, починаючи з лютого", - сказала вона.

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В ЄС відзначили постачання важкої зброї до лінії зіткнення, про що повідомила спеціальна оціночна місія ЄС, і закликали до дотримання сторонами зобов'язань.

"Перемир'я має повністю дотримуватись, всю важку зброю має бути відведено. Дотримання зобов’язань, які були взяті сторонами, можливе лише за умови, якщо буде дотримуватись перемир'я і буде відведена важка зброя", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, вранці 3 червня російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найсильніший удар було завдано в районі населених пунктів Мар`їнка та Красногорівка, поблизу Донецька.

Бойовики здійснили близько 142 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.