Волонтери розробили унікальний камуфляж для армії (фото)

Про це він написав у Facebook.

"Нове забарвлення камуфляжу для нашої армії - ВАРАН ЗСУ. Так, це українська розробка. І так - це українська тканина. Такі роботи коштують мільйони доларів, а фірми, яким вдалося виготовити вдалий малюнок, можуть потім безбідно існувати десятиліттями, передаючи в армію право на використання", - написав Бірюков.

За словами Бірюкова, експериментальним носінням нового речового забезпечення займеться 79-а окрема аеромобільна бригада.

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"Ми запускаємо волонтерський проект по забезпеченню бійців 79ї бригади комплектом літньої польової форми в забарвленні ВАРАН ЗСУ. Форма + панама + кепка + чохол на каску. Вартість комплекту виходить 960 гривень, зараз вже отримані мірки 800 осіб. Але список зростає, мірки приходять кожен день, будуть одягнені: 1-й і 2-й батальйони, артдивізіон, управління бригадою, сапери, зенітники, зв'язківці, медики і так далі. Всі, крім 3-го батальйону, який вже отримав повну екіпіровку в "старому" забарвленні", - додав волонтер.