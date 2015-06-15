Волонтери розробили унікальний камуфляж для армії (фото)
Радник президента, волонтер Юрій Бірюков показав зразки новітньої розробки українських активістів - камуфляж ВАРАН ЗСУ.
Про це він написав у Facebook.
"Нове забарвлення камуфляжу для нашої армії - ВАРАН ЗСУ. Так, це українська розробка. І так - це українська тканина. Такі роботи коштують мільйони доларів, а фірми, яким вдалося виготовити вдалий малюнок, можуть потім безбідно існувати десятиліттями, передаючи в армію право на використання", - написав Бірюков.
За словами Бірюкова, експериментальним носінням нового речового забезпечення займеться 79-а окрема аеромобільна бригада.
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"Ми запускаємо волонтерський проект по забезпеченню бійців 79ї бригади комплектом літньої польової форми в забарвленні ВАРАН ЗСУ. Форма + панама + кепка + чохол на каску. Вартість комплекту виходить 960 гривень, зараз вже отримані мірки 800 осіб. Але список зростає, мірки приходять кожен день, будуть одягнені: 1-й і 2-й батальйони, артдивізіон, управління бригадою, сапери, зенітники, зв'язківці, медики і так далі. Всі, крім 3-го батальйону, який вже отримав повну екіпіровку в "старому" забарвленні", - додав волонтер.