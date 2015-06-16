Українські військовослужбовці на Донбасі захопили в полон російського артилериста (фото)

Про це йдеться в повідомленні на сторінці спецбатальйону в Facebook.

В результаті операції бійці батальйону оточили і знешкодили диверсантів, одного з них вдалося взяти в полон.

В ході допиту затриманого вдалося дізнатися, що його звуть Воловий Анатолій Анатолійович. Він є артилеристом, брав участь в обстрілі позицій сил АТО біля села Піски, в районі донецького аеропорту, а також мирних населених пунктів.

Під час допиту вдалося встановити особу взятого в полон диверсанта. Наразі точно відомо, що це Воловий Анатолій Анатолі... Posted by St. Maria battalion on Tuesday, June 16, 2015

"Під час допиту вдалося встановити особу взятого в полон диверсанта. Поки точно відомо, що це Воловий Анатолій Анатолійович, артилерист. Він зізнався, що обстрілював позиції українських військових біля с. Піски, в районі донецького аеропорту і мирні населені пункти", — йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що 14 червня в ході розвідувальних дій у Широкіно бійці "Правого сектора" взяли в полон громадянина Росії, який воював на боці бойовиків "ДНР".