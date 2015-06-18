Російські представники в СЦКК заявляють про 65 випадків порушення режиму припинення вогню бойовиками - місія ОБСЄ

Про це йдеться у звіті місії за 16 червня, опублікованому в середу.

"У штабі Спільного центру з контролю та координації у підконтрольному уряду України Соледарі (77 км на північ та північний схід від Донецька), спеціальній моніторинговій місії презентували окремі журнали реєстрації порушень припинення вогню за 15 червня від представників Збройних сил України та Збройних сил Російської Федерації", - йдеться у звіті.

Читайте такожУ травні українська сторона СЦКК зафіксувала п'ять випадків застосування бойовиками реактивної артилеріїЗокрема, зазначається, що представники ЗСУ зафіксували 102 факти таких порушень, з яких було відзначено, що 86 фактів належать до порушень зі сторони незаконних збройних формувань, включаючи 11 випадків застосування спареної артилерії, 20 випадків застосування 120-мм мінометів, та чотири факти ведення вогню із танків.

Також, українська сторона прозвітувала, що двоє військових було вбито, та трьох поранено у бою.

"Відповідно до журналів реєстрації порушення вогню представників російських Збройних сил, було зафіксовано 87 порушень. З них 22 віднесено до українських Збройних сил та 65 до незаконних збройних формувань", - наголошується у звіті.

Читайте такожОБСЄ за вихідні зафіксувала 594 вибухи навколо Донецького аеропорту та 180 - навколо ШирокиногоСпостерігачі відзначають, що "російський генерал-лейтенант також відзначив, що дві ймовірні атаки були зупинені 15 червня біля Донецького аеропорту внаслідок раннього втручання російських представників у Спільному центрі з контролю та координації".

Раніше УНІАН повідомляв, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі заявляє, що безпілотні літальні апарати місії фіксують переміщення важкого озброєння по обидва боки лінії розмежування.