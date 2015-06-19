Росія несе "особливу відповідальність" за виконання Мінських домовленостей - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг знову заявив, що Росія несе „особливу відповідальність” за виконання Мінських угод і повинна запобігти бойовим діям сепаратистів на сході України.
В ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН генсек запевнив, що в НАТО „дуже уважно стежать за повідомленнями про ескалацію бойових дій та використання важкої зброї”.
„Росія несе особливу відповідальність в плані того, щоб запобігти цим нападам та виконати домовленості про припинення вогню. Сепаратисти не повинні використовувати будь-який привід, щоб захоплювати додаткову територію України. Ми закликаємо Росію припинити навмисну дестабілізацію на сході України, покласти край підтримці сепаратистів, вивести свої війська і військову техніку з України і вздовж її кордону та повністю підтримувати політичне рішення. Це вибір Росії”, - заявив він.
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Столтенберг висловив переконання, що тільки повне виконання Мінських домовленостей є шляхом до миру. „Ескалація навколо Мар’їнки минулого тижня стала великим кроком назад на цьому шляху, тому що це було найсерйознішим порушенням виконання Мінських домовленостей з часу їх підписання у лютому”, - наголосив генсек.
При цьому він відзначив важливість того, щоб всі сторони дотримувалися режиму припинення вогню і повністю виконали Мінські домовленості.
Повне інтерв'ю генерального секретаря альянсу Йенса Столтенберга читайте в ексклюзивному матеріалі УНІАН.