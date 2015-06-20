Прикордонники на Донеччині піймали чотирьох диверсантів
18:28, 20 червня 2015Війна
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Працівники Державної прикордонної служби на околиці населеного пункту Березове у Донецькій області затримали ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка здійснювала спостереження за позиціями українських військових.
Прикордонники піймали 4 бойовиків / dpsu.gov.ua
Про це повідомляється на сайті відомства.
«Групу бойовиків так званої «ДНР» у складі 4 чоловік розвідувальна група прикордонників виявила в лісопосадці та взяла в полон», - зазначається у повідомленні.
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Під час проведення фільтраційних заходів було встановлено, що троє затриманих є громадянами України, ще один є громадянином Росії.
«В ході попереднього опитування затриманих було з’ясовано, що вони всі належать до так званих «збройних сил» «ДНР» та їх завданням був збір даних за допомогою оптичних приладів позицій українських військових», - підкреслили в прикордонній службі.
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