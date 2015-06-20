Бойовики упродовж дня 37 разів обстрілювали позиції сил АТО

Як повідомили в штабі АТО, зранку в суботу на підступах до Маріуполя, в районі селища Лебединське, була вчасно виявлена та відкинута на її вихідну позицію ворожа диверсійно-розвідувальна група НЗФ.

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Найбільше обстрілів було із заборонених мінометів калібру 120 мм. З них бандити сьогодні 4 рази гатили по наших позиціях поблизу Гнутового, неподалік Маріуполя, а також Авдіївки та Золотого, йдеться у повідомленні.

Населені пункти Курдюмівка, Майорськ, Кірово, Ленінське та Зайцево, що в районі Артемівська, було обстріляно з мінометів та 152-мм гаубиць.

Найгарячіше було поблизу Донецька. В Пісках, Авдіївці, Мар’їнці бойовики 17 разів обстріляли позиції сил АТО зі стрілецької зброї, гранатометів, озброєння бойових машини.

На всіх напрямках впродовж дня активно працювали ворожі снайпери, додали в штабі.