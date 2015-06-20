Бойовики з "Градів" знову обстріляли Попасну

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«Учора близько 4.50 ночі бойовики вдалися до зухвалого обстрілу Попасної з ракетних систем залпового вогню «Град», - сказав Лисенко.

За його словами, місто було обстріляно з двох напрямків – населених пунктів Первомайськ і Клинове. З кожної точки було випущено по 20 снарядів.

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«Українська сторона у Спільному центрі з контролю та координації задокументували факт обстрілу – кілька снарядів влучили у житловий квартал, зруйнувавши дві квартири. На щастя, ніхто не постраждав, а наші військові оперативно допомогли місцевим мешканцям», - додав речник Адміністрації президента.

При цьому він зазначив, що обстріл Попасної є не тільки черговим кричущим порушенням перемир’я, а й демонстрацією того, як бойовики нехтують життями мирних жителів і наражають їх на дедалі більшу небезпеку.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня бойовики з «Градів» обстріляли Попасну, внаслідок обстрілів було поранено військовослужбовця Нацгвардії.