На Сумщині прикордонники отримали землю для будівництва захисних споруд – ОДА

Про це УНІАН повідомив заступник голови Сумської облдержадміністрації Іван Боршош.

«У законодавчих рамках визначено категорії земель, на яких здійснюються ці роботи. Ми відпрацювали питання із власниками земель там, де вони були приватного характеру. То ж наразі ділянка, визначена прикордонниками, їм надана в законодавчому руслі. Вони можуть будувати там споруди, укріплення, копати рів та проводити інші роботи оборонного характеру», – зазначив посадовець.

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За словами заступника голови ОДА, ці роботи там активно ведуться.

«Розпорядниками коштів з Державного бюджету є Прикордонна служба України. Сьогодні проблем із фінансуванням, наскільки мені відомо, немає. Днями зайшов черговий транш у кілька мільйонів гривень. Тож у прикордонників є все для того, аби на наданій їм ділянці землі будувати ті захисні споруди і там, які і де вони вважають за необхідне», – підкреслив Боршош.