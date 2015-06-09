Черкаська область закінчила будівництво укріплень на Донбасі

Як повідомили в прес-службі Черкаської обласної держадміністрації (ОДА), черкаські будівельники звели в зоні АТО 4 оборонних комплекси в районі Краматорська, Дружківки та поблизу Слов'янська. Два комплекси добудовані ще в березні, а ще два - на цьому тижні, і вже готові до використання.

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За висновком комісії Черкаської ОДА, яка працювала на місці будівництва, всі об'єкти виконані своєчасно і повністю відповідають умовам проекту. Це споруди з якісного бетону, які встановлені акуратно: забиті всі шви, зроблена підсипка, виведені труби вентиляції, окопи оббиті лісом, що робить їх більш довговічними. Згідно з проектом, вартість одного оборонного комплексу оцінена більш ніж в 3 млн грн, але за фактом витрачено близько 4 млн грн на кожен об'єкт.

Черкаська область стала однією з перших областей (поряд з Одеською), яка виконала завдання.