За ніч бойовики більше 20 разів порушували режим тиші - прес-центр АТО

Як повідомляє прес-центр АТО, за минулу добу, 22 червня, НЗФ 85 разів обстріляли позиції українських військ та інфраструктуру мирних населених пунктів. Вогневих ударів бойовики завдавали із РСЗВ, танків, гаубиць калібру 122 та 152 мм, а також 120-мм мінометів.

З початку цієї доби бойовики більше 20 разів порушили режим тиші на різних ділянках фронту.

Читайте такожЗа добу на Донбасі загинули 2 українських військових, 3 поранені – ЛисенкоЗгідно з повідомленням, найбільш активно цієї ночі обстрілювали населені пункти на Артемівському напрямку - було завдано майже десять ударів із 122-мм артсистем та мінометів калібру 120 мм по Золотому, Попасній, Розівці, Зайцевому та Троїцькому.

Тричі під ранок із заборонених мінометів, гранатометів та зенітних установок бойовики обстріляли українські позиції під Марї’нкою.