ЗМІ: мешканці окупованого Докучаєвська зібралися на протест проти обстрілу

Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах, пише 62.ua.

«У Докучаєвську люди збираються на мітинг проти ДНР в знак протесту після нічного обстрілу міста. Обстріл, який зробили ДНРці, вже не приховати», «Ми з сусідами налаштовані дуже рішуче. Не можна більше так страждати. Вистачить, натерпілися, не дочекаємося ми світлого майбутнього», «Людям треба підказати, що вимагати: виведення військ ДНР, відведення ЗСУ, введення миротворців і справжні вибори», - пишуть городяни.

Читайте такожУ Донецьку місцеві жителі знову протестують під стінами "уряду "ДНР" - ЗМІПри цьому бойовики намагаються переконати жителів, що нібито в Докучаєвську зафіксовані дві диверсійні групи ЗСУ. Їх намагалися знищити, що супроводжувалося обстрілом. Городяни цієї версії не вірять. «Боти продовжують вішати локшину ваті, тепер уже кажуть, що в місті було 2 групи ДРГ, тому артою били», - зазначають городяни.