Бойовики сьогодні скоротили кількість обстрілів позицій сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО. Загалом зафіксовано більше 10 випадків порушення умов припинення вогню з боку незаконних збройних формувань. Здебільшого обстріли позицій українських військ велись зі стрілецької зброї. Зокрема, в районі Широкиного, а також Опитного, Пісків та Авдіївки, що неподалік Донецька.

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На підступах до Санжарівки, що в районі Артемівська, по наших захисниках били з автоматичних станкових гранатометів.

На Луганщині, в районі населеного пункту Сизе, наші позиції були обстріляні з 82-мм мінометів та гранатометів.

З боку територій, які тимчасово окупували підконтрольні російській владі бойовики, по Мар’їнці стріляли з танку.

"Попри це надходить інформація, що це затишшя незаконні збройні формування використовують для перегрупування та активізації бойових дій на деяких напрямках", - зазначають в АТО.

Повідомляється, що на автозаправних станціях окупованого Донецька останніми днями виникла гостра проблема із пальним. Вірогідно, що його забрали для потреб незаконних збройних формувань.

Також сьогодні вранці ватажки проросійських бандформувань проводили рекогносцирування на околиці Донецька. Після чого від мешканців окупованого міста надійшла інформація про евакуацію місцевих жителів з деяких районів Донецька.