На Приморському напрямку бойовики ведуть вогонь по позиціях сил АТО з "нейтральної смуги" - Тимчук

На Приморському напрямку бойовики ведуть вогонь по позиціях сил АТО з «нейтральної смуги».

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір».

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Повідомляється, що «на Приморському напрямку бойовики вогнем зі стрілецької зброї, АГС-17 і 82-мм мінометів намагаються провокувати передові підрозділи сил АТО на використання важкого озброєння». Вогонь ведеться, зокрема, з «нейтральної смуги».

«Відзначається завдання подібних провокуючих ударів по позиціях українських військ безпосередньо перед прибуттям до переднього краю інспекторів ОБСЄ, що наштовхує на припущення щодо наявності у терористів інформації про пересування патрулів СММ ОБСЄ», - наголошується в повідомленні.